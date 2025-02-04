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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu: 9 kişi kalmalıydılar - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu: 9 kişi kalmalıydılar

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 00:17 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:17
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        • 1

          Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, zorlu bir deplasmanı başarıyla tamamlayarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

        • 2

          Hatipoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir deplasmana geldiklerini söyledi. Kazandıkları için takımını kutlayan Hatipoğlu, şunları söyledi:

          "1-0 kazandık. Hem kendi takımımızı hem de Gaziantep'i göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizim için Gaziantep deplasmanları hep zordu, bugün de böyle zor bir deplasmanı başarıyla tamamladık, yolumuza devam ediyoruz. 6 puanlık fark devam ediyor. Dün rakibimizi Fenerbahçe'yi yarışta tutmak için gösterdikleri çabayı bugün burada da Gaziantep'i 11 kişi tutmak için gösterdiler. Maçta çeşitli hakem hataları vardı. Bize göre iki tane ikinci sarı karttan kırmızı kartlık bir pozisyon vardı. Dünkü kadar fahiş bir hakem hatası olmadı ama bu maçta da kendi içinde önemli hakem hatalarının yaşandığını gördük. Umarım en kısa sürede hakem hataları ortadan kalkar, adil bir ortamda adaletli ortamda rekabet ederiz."

        • 3

          Hatipoğlu, transferle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

          "Üç başkanvekili olarak bugün huzurlarınızdayız, futbolda Galatasaray'ın başarılı olması için Dursun Özbek önderliğinde birlikte çaba gösteriyoruz. Gereken transferleri vaktinde yetiştirmek için, Galatasaray’ın şartlarına uygun şekilde bu transferleri yapabilmek için hepimiz birlikte görev bölümü yaparak bu işi sonlandırmak istedik. Bugün iki yeni transferimiz sahadaydı. Hatta bunlardan Ahmed'in golüyle galip geldik. Belki de 24 saat dolmadan sahaya çıkmış ender oyunculardan biriydi. Biz birlikte Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferleri gerçekleştirmek için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizim camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene zor bir sene, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Bunun bilincindeyiz, bizim için önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı daha güçlü hale getirmek ve bu yarışın sonunda 25. şampiyonluğa ulaşmak."

        • 4

          "Çok başlılıkla" ilgili soru üzerine de Hatipoğlu, "Nereden baktığınıza bağlı şu an 3 başkanvekili olarak karşınızdayız. Ama biz birlik içerisinde, görev bölümü içerisinde işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizim aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Basına yansıdığı gibi, onun, bunun değil Galatasaray’ın transferleri oldu. Şunun altını çizmek istiyorum. Transferleri kişiler değil Galatasaray ismi yapıyor. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz var, hedeflerimiz var. Belirlediğimiz oyuncular var. biz Galatasaray adına elimizden geldiği kadar verilen görevleri yerine getirmek için çabalıyoruz. Transferleri kişiler değil, Galatasaray kulübü yapıyor." ifadelerini kullandı.

        • 5

          Hatipoğlu, yabancı hakemle ilgili de yabancı orta hakem taleplerinin olmadığını ancak yabancı var hakemi talebinin olduğunu belirterek, şunları aktardı:

          "Biz iyi hakemden yanayız, yabancıdır hepsi iyidir, adaletlidir, yabancıdır sorun yokmuş gidi algılamak çok doğru değil. Biz yabancı da olsa yerli de olsa iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. Bunun için bazı kriterlerin konması gerektiği, standartları yüksek hakemlerin Türkiye'de görev alması gerektiğinin altını çiziyoruz. İyi bir ligimiz var, takımlarımız her geçen gün önemli oyuncular katıyor. Dünyada bu ligin izlenirliği artıyor. Gönül isterki lig hakemiyle organizasyonu, tüm takımlarıyla hep iyilerin var olduğu bir lig olsun ve dünyada takip edilen lig statüsünde her gün bir basamak daha yukarı çıksın."

        • 6
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