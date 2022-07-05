Erkal, "Benim ilk göz ağrım, güzel kızım ne çabuk zaman geçti? Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, karşına hep iyi insanlar çıksın. Canım sevgilimin emaneti ömrüm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum bebeğim..." dedi.