İbrahim Çelikkol'un pembe tarzı
İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen İbrahim Çelikkol, giymeyi tercih ettiği pembe renkli eşofmanıyla dikkat çekti
Giriş: 27.02.2025 - 08:42 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:42
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İbrahim Çelikkol, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemeyen oyuncu, menajeriyle birlikte hızlı adımlarla oradan ayrıldı.
Pembe renkli bir eşofman giydiği görülen İbrahim Çelikkol, tarzıyla dikkat çekti.
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