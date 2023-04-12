Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, üçüncü kez buluştu! 'Özür Dilerim' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç üçüncü kez buluştu

Daha önce 'Yol Arkadaşım' ve 'Yol Arkadaşım 2'derol alan İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç, birlikte yer aldıkları üçüncü filmleri 'Özür Dilerim' ile 14 Nisan'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İkiliye Gizem Karaca'nın eşlik ettiği filmin galası düzenlenen bir organizasyon ile gerçekleşti

Giriş: 12.04.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı eğlenceli bir hikayede buluşturan Disney+’ın yeni filmi 'Özür Dilerim'in özel gösterimi gerçekleşti. Geceye çok sayıda ünlü isim katılırken film izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

  • 14 Nisan’da dijital platformda yayına girecek olan, 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu 'Özür Dilerim'in özel gösterimine; İrem Derici & Atakan Işıktutan, Murat Boz, Berfu & Eser Yenenler, Yasemin Sakallıoğlu, Varol Yaşaroğlu, Tolga Çevik, Pelin Öztekin, Burcu Kara, Hazal Subaşı, Kerimcan Kamal & Doğa Rutkay, Gökhan Mumcu, Oğulcan Engin, Fettah Can, Onur Buldu, Ümit Erdim, Bilal Sonses, Esat Yontunç, Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim katıldı. 

  • Geceye katılan misafirlerden yanlarında çocuk kitabı getirmeleri rica edilirken, toplanan kitaplar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek. İbrahim Büyükak'ın 'Erkin'i, Oğuzhan Koç’un kardeşi 'Koray'ı ve Gizem Karaca'nın da 'Erkin'in eski nişanlısı 'Merve'yi canlandırdığı filmde; Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş onlara eşlik etti. 

  • 'ÖZÜR DİLERİM'İN KONUSU NEDİR?

    Bir deniz fenerinde bekçi olan 'Erkin', 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan 'Erkin' bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı 'Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan 'Erkin', maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

  • Berfu Yenenler ile Eser Yenenler

  • Tuna Çevik ile babası Tolga Çevik

  • İbrahim Büyükak ile Gizem Karaca

  • Hazal Subaşı

  • Pelin Öztekin

  • Fettah Can ile Cansu Kurtçu

  • Fırat Parlak ile Burcu Kara

  • Cansu Kanlıkaya

  • Bilal Sonses

  • Gökhan Mumcu

  • Onur Buldu

  • Kerimcan Kamal ile Doğa Rutkay

  • İrem Derici ile Atakan Işıktutan

  • İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç

  • Ümit Erdim

  • Umut Evirgen

  • Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar

  • Zeynep Atakan ile Atakan Çelik

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.