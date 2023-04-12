14 Nisan’da dijital platformda yayına girecek olan, 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu 'Özür Dilerim'in özel gösterimine; İrem Derici & Atakan Işıktutan, Murat Boz, Berfu & Eser Yenenler, Yasemin Sakallıoğlu, Varol Yaşaroğlu, Tolga Çevik, Pelin Öztekin, Burcu Kara, Hazal Subaşı, Kerimcan Kamal & Doğa Rutkay, Gökhan Mumcu, Oğulcan Engin, Fettah Can, Onur Buldu, Ümit Erdim, Bilal Sonses, Esat Yontunç, Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim katıldı.