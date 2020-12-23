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İbrahim Aktolon ve Abdulsaid'den 'Tek Tabanca'

Sanatçı İbrahim Aktolon, kuzeni Abdulsaid ile ortak bir projede buluştu. Kuzeni ile 'Tek Tabanca'yı seslendiren Aktolon, yeni teklisini çok yakında müzikseverlerle buluşturacak

23.12.2020 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
İbrahim Aktolon ve Abdulsaid'den 'Tek Tabanca' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Söz yazarı kimliğiyle de tanınan sanatçı İbrahim Aktolon, 2016'da 'Hırsız' adlı şarkısı ile müzik piyasasına girdikten sonra 'Aşka İsyan' çalışmasını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu. Yeni bir şarkı hazırlayan Aktolon, kuzeni Abdülsaid ile düet yaptığı 'Tek Tabanca' adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İbrahim Aktolon, yeni teklisinde bir dönem Almanya'da yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Çekimleri Almanya'da gerçekleşen klipte, şarkıcının çocukluğunu oğlu Derman İbrahim Aktolon canlandırdı. 'Tek Tabanca' şarkısının aranjesini ise Sacha ve Janco üstlendi.

Klibini Selçuk Şahin'in çektiği proje İbrahim Aktolon'un semt çocuğu olduğunu ve zorluklar içinden zirveye çıkarak, halkın içinden doğal biri olduğunu, her şeyin geçici, gerçeğin aile, sevgi ve gerçek dostluklar olduğunu anlatıyor.

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