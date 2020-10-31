İbrahim Tatlıses'in fenomen televizyon programı İBO Show'un 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Star TV'de yayınlanacak olan İBO Show yeni sezon için ilk bölüm tarihi 31 Ekim 2020 olarak belirlenmişti ancak İBO Show'un bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. İBO Show neden yok? İBO Show neden yayınlanmadı? İBO Show 2020 ne zaman başlayacak?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK

13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra sona eren program 31 Ekim 2020 Cumartesi gecesi geri dönecekti. Star TV'den İBO Show'a dair açıklama geldi. Star TV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam yayınlamayı planladığımız 'İbo Show' programımızın ilk bölümü İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."