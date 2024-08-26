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        Haberler Bilgi Yaşam İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB yurt sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı

        İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı

        İBB yurt sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde bekleniyor. İstanbul'da üniversite kazanan binlerce öğrenci, 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yurtlarda kalmak için başvuruda bulundu. İBB yurtları sonuç tarihi ve kesin kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 08:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:37
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        • 1

          İBB yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçlarına göre İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler, yurt araştırmalarına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait yurtlarda kalmak isteyenler 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Akabinde ise asil ve yedek isim listesi için İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Peki 2024 İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

          Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

        • 3

          İBB YURT KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

          İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.

          İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4

          İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          İBB Yurtları, 7 Eylül 2024 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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