İBB yurt başvuru ekranı 2024-2025: İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'daki bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin gözü İBB yurt başvurularına çevrilmişti. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 yurt başvuruları başladı. Peki İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? İşte, 2024-2025 İBB yurt başvuru ekranı…
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YKS tercih sonuçlarına göre İstanbul'da bulunan üniversitelere yerleşen öğrenciler kalacakları yer için araştırmalarına başladı. İBB yurt başvuru tarihleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 yurt başvurularının başladığını duyurdu. İBB yurt başvuru ekranı da erişime açıldı. Yurtlarda kimlerin kalabileceğini merak eden öğrenciler, başvuru şartlarını sorguluyor. Peki İBB yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?
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İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 akademik yılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları kayıt takvimi yayımlandı.
Takvime göre İBB yurt başvuruları, 16 Ağustos Cuma günü itibarıyla başladı ve 19 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.
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İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
İBB yurt başvuruları, "İstanbul Senin" mobil uygulaması ya da "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden yapılacak.
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İBB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İBB yurtlarına başvuran öğrencilerin karşılaması gereken şartlar şu şekildedir:
1. T.C. vatandaşı olması
2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması
3. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması
4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması
5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması
6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması
7. Kamu personeli olmaması
8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması
9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması
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İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR 2024?
İBB yurtlarının 2024 yılında 1950 TL olacağı belirtildi. Güncel fiyatı 1950 TL'dir.
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İBB YURT BAŞVURU, KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ
Yurt başvurularının https://yurt.ibb.istanbul/ internet sayfası üzerinden alınması: 16 Ağustos-19 Ağustos
Yurt başvurularının değerlendirilmesi: 20 Ağustos-27 Ağustos
Asil liste + yedek liste https://yurt.ibb.istanbul/ internet sitesinde duyurulması: 28 Ağustos
Asil listedeki öğrencilerin online ön kayıt tarihleri: 28 Ağustos – 30 Ağustos
Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere SMS ile bilgi verilmesi: 2 Eylül-4 Eylül
Asil + yedek listeden ön kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri: 2 Eylül-11 Eylül
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