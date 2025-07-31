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        Haberler Bilgi Gündem İBB YKS tercih danışmanlığı 2025: İBB ücretsiz tercih danışma merkezleri nerede, Anadolu ve Avrupa'da var mı, İBB tercih robotu ekranı

        İBB ücretsiz YKS tercih merkezleri nerede, kimler yararlanabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Temmuz'dan itibaren üniversite adaylarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini başlattı. 1-13 Ağustos arasında yapılacak YKS tercihleri kapsamında şehrin 24 farklı noktasında kurulan merkezlerde uzman rehberler eşliğinde öğrencilere destek sağlanacak. İstanbul dışında olan ya da meydanlara ulaşamayan adaylar ise telefon üzerinden danışmanlık alabilecek. Ayrıca İBB'nin çevrim içi tercih robotu aracılığıyla dijital olarak da tercih desteği sunulacak. Peki, bu hizmetten kimler nasıl yararlanabilir? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:10
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS sürecinde üniversite tercihi yapacak gençler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Kent genelinde 24 farklı noktada kurulacak tercih merkezlerinde, 180 uzman rehber ile öğrencilere destek verilecek. İstanbul’da yaşayıp fiziksel olarak merkezlere ulaşamayan veya başka bir ilde yaşayan adaylar ise Alo 153 üzerinden danışmanlık alabilecek. Peki, İBB’nin üniversite tercih desteği hangi noktalarda sağlanacak? İşte, tercih danışmanlığı hizmeti sunulan lokasyonlar…

        • 2

          2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NASIL YAPILACAK?

          2025 YKS tercihleri, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

        • 3

          YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

          1-13 Ağustos'ta yapılacak YKS tercihleri için 2025 YKS tercih kılavuzu yayınlandı.

          YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİYOR

          İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan merkezlerde, psikolojik danışman ve rehberlerden (PDR) oluşan uzmanlar, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi üniversiteleri tercih edebileceklerine dair destek olacak.

          İBB’nin 180 kişiden oluşan danışman kadrosu, tercih listelerini oluştururken gençlerin yeteneklerini, tercih edecekleri alanlarla ilgili beklentilerini, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemediklerini, tercih yapacakları üniversitenin bulunduğu şehrin barınma imkanlarını, ulaşım olanaklarını ve diğer etkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiği gibi konularda da rehberlik edecek.

        • 5

          İBB ÜCRETSİZ YKS DANIŞMANLIĞI TARİHLERİ

          25 Temmuzdan itibaren kurulacak İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde, tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verilecek.

        • 6

          ÖĞRENCİLER TELEFONLA DA TERCİH DANIŞMANLIĞI ALABİLECEK

          İstanbul’da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek.

        • 7

          İBB TERCİH ROBOTU DA KULLANILABİLECEK

          İBB’nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engeli ya da sağlık durumu nedeniyle merkezlere gelemeyen adaylara evde veya hastanede danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca tüm adaylar https://tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan “İBB Tercih Robotu” sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM’nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

          İBB TERCİH ROBOTUNA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          İBB YKS ÜNİVERSİTE TERCİH MERKEZLERİNİN YER ALDIĞI MEYDANLAR

          Avrupa Yakası;

          Avcılar Meydanı

          Bağcılar Meydanı

          Bahçelievler Şirinevler Meydanı

          Bakırköy Meydanı

          Beylikdüzü Meydanı

          Beyoğlu Taksim Meydanı

          Beşiktaş Meydanı

          Esenler Meydanı

          Esenyurt Meydanı

          Fatih Aksaray Meydanı

          Gaziosmanpaşa Meydanı

          Silivri Meydanı

          Sultangazi Meydan

          Şişli Meydanı

          Anadolu Yakası;

          Adalar (Büyükada İBB Koordinatörlüğü)

          Beykoz Meydanı

          Çekmeköy Meydanı

          Kadıköy Meydanı

          Kartal Meydanı

          Pendik Meydanı

          Sultanbeyli Meydan

          Şile Meydanı

          Ümraniye Meydanı

          Üsküdar Meydanı

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