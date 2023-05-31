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Üsküdar'da İBB'nin imar şube müdürüne saldıran 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında darp edilen İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e yönelik saldırıda 2 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 31.05.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıda 2 gözaltı kararı!
DHA

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB'nin 3 personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı.

Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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