İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları kapsamında 19 farklı spor branşında eğitim vermeye devam ediyor. 3-17 yaş arasındaki çocukların katılabileceği okulda kayıtlar sürüyor. 31 Ağustos'a kadar sürecek dersler için kayıtlar çevrim içi olarak alınıyor. İşte, İBB Spor Okulları hakkında tüm detaylar...