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        Haberler Gündem Güncel "İBB soruşturmasında 51 tutuklu var" | Son dakika haberleri

        "İBB soruşturmasında 51 tutuklu var"

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "2 ayrı soruşturma başlatıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında 48 şüpheli tutuklandı. 51 kişi tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 14 kişinin de yakalama çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:47
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        "İBB soruşturmasında 51 tutuklu var"
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        İstanbul’da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "İBB soruşturmasında 51 tutuklu var. Bazıları soruşturma makamını baskı altına almaya çalıştı. Soruşturma siyasi değil, adli." dedi.

        DHA'nın haberine göre programda konuşan Bakan Tunç " Biz hukuku sadece kanunlar bütünü olarak görmüyoruz. Toplumsal temelimizin temel taşıdır. Demokrasinin olmazsa olmazı düşünce hürriyetinin geliştirilmesi için 23 yıldır önemli adımlar attık. Yargı reformu strateji belgeleri ile çok sayıda reforma imza atılmıştır. Köklü ve kapsamlı adımlar atıldı. Türkiye’de son çeyrek asırda siyasi katılımı artıran reformlarla katılımın arttığı sistem sağlanmıştır. Siyasal ve hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyenler ortadan kaldırılmıştır" dedi.

        "SAVUNMA MAHKEMEDE YAPILIR SOKAKTA DEĞİL"

        Tunç "Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında 48 şüpheli tutuklandı. 51 kişi tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 14 kişinin de yakalama çalışmaları sürüyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası, kaynağı belli olmayan paraların kişisel hesaplara aktarıldığı, menfaat elde edildiği iddiası, CHP İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında haksız kazanç sağlandığı iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca paylaşıldı. Kamuoyunda bazı çevreler soruşturmayı siyasi saikle yapıldığı algısını yaratmaya çalışmıştır. Bazı çevreler adli çalışmayı cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmıştır. Bu iddiayı reddediyoruz. Cumhuriyet savcısı şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlüdür. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir delil varsa gerekli savunma mahkemede yapılır sokakta değil. Yargı makamında savunma yapmak bir hak ve sorumluluktur.

        "TÜRK YARGISINA GÜVENİLMELİDİR"

        Tunç "Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenilmelidir. Adaletin tecellisi için verilecek kararı saygı ile karşılamak hepimizin sorumluluğudur. Uluslararası toplumun çifte standardını ret ediyoruz. Bazıları soruşturma makamını baskı altına almaya çalıştı.Türkiye küresel çapta da insan haklarını savunmaktadır. Küresel krizlere baktığımızda Türkiye’nin duruşunun ne denli anlamlı olduğunu görüyoruz. Türkiye sadece kendi halkı için değil insanlık için de güvenli liman olmuştur" ifadelerini kullandı.

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