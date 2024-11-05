İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğu öğrencilere bir defalığına mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak. 11 Ekim'de biten başvuru süreci sonrası gözler sonuçlar için İBB'ye döndü. Peki, İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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İBB tarafından yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğu öğrencilere verilecek 3 bin TL'lik eğitim desteği başvuruları 10 Eylül ile 11 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi başvuran binlerce öğrenci, sonuçları bekliyor. Peki, İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?
Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak.
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İBB henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sonuçlar açıklandığında İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
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