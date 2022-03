İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. 1953 yılında Vern Sneider’in The Teahouse of the August Moon romanından aynı adla uyarladığı oyunu ile Pulitzer ve Tony ödülleri alan senaryo ve oyun yazarı John Patrick tarafından kaleme alınan Tatlı Kaçık (Everybody Loves Opal), Opal ve evin diğer sakinlerinin hikâyeleri üzerinden iyilikle kötülüğü karşı karşıya getiriyor ve karşılıksız sevginin, iyi niyetin iyileştirici, onarıcı yönüne dikkat çekiyor.