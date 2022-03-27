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İBB Şehir Tiyatroları'ndan oyunlar

Her yıl 27 Mart günü kutlanan Dünya Tiyatrolar Günü, bu yıl pazar gününe denk geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel sahnelenecek 9 oyunu İstanbullularla ücretsiz buluşturuyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel sahnelenecek 9 oyunun biletleri kısa sürede tükendi ancak ileriki tarihlerde sahnelenecek pek çok oyun mevcut. İşte İBB oyunları...

27.03.2022 - 06:07 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • ANTİGONE

    İktidar olma gücünü arkasına alan bir tiran ile inandığı şey uğruna savaşmaktan asla vazgeçmeyen Antigone'nin değerleri karşı karşıya geliyor. Antigone'nin bu yeni uyarlaması, yeni bir bakış açısıyla seyirci karşısına çıkıyor.

  • AY, CARMELA!

    İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, "gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?" sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.

  • CAN YELEĞİ

    Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüşüyoruz?

  • ÇIN SABAHTA

    Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.

  • GEÇ KALANLAR

    Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor.

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