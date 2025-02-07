İBB Şehir Tiyatroları 2 oyunla festivalde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Devlet Tiyatroları’nın düzenlediği 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali’ne 2 oyunla konuk oluyor.

Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği “Yaftalı Tabut”, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), Lucy Kirkwood’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği “Sivrisinekler”, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Üsküdar Tekel Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

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Festival boyunca dünyanın birçok ülkesinden sadece kadın yazarların yazdığı, farklı kültürlerle harmanlanmış tiyatro metinleri sahne performanslarıyla da desteklenerek seyirci ile buluşacak. Festival kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyelerle devam edecek.

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YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Oyunda Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin Türkmen, Şenay Bağ, Mana Alkoy rol alıyor.

SİVRİSİNEKLER

Alice, Cenevre’de Higgs Bozonu’nun varlığını kanıtlamak için yapılan “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir.

Oyunda Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara Tutumluer, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk rol alıyor.