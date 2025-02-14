İBB memur alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB personel alımı ilanında başvuru sonuçlarına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.