İBB memur alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB memur alımı başvuruları devam ediyor. Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Peki İBB memur alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İBB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İBB memur alımı başvuru işlemleri ve sonuçları araştırılıyor. İBB memur alımı başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. İşte İBB memur alımı başvuru detayları
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İBB 1532 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Alımlar kapsamında 785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru ve 432 diğer unvanlarda memur kadrosu için başvuru alınacak. Başvurular, “www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu” adresi üzerinden 10/02/2025 - 16/02/2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.
İBB MEMUR ALIMI HANGİ BÖLÜMLERE YAPILACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) 1532 memur alınacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için alım gerçekleştirileceği belirtildi.
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İBB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB personel alımı ilanında başvuru sonuçlarına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.
Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.