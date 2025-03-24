Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İBB Meclisi'nin olağanüstü toplantısı iptal edildi | Son dakika haberleri

        İBB Meclisi'nin olağanüstü toplantısı iptal edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından  olağanüstü toplanacak olan İBB Meclisi, İstanbul Valiliğinin çarşamba günü Mecliste başkan vekili seçimi yapılacağını açıklaması nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 00:29 Güncelleme: 24.03.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB Meclisi'nin olağanüstü toplantısı iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla, meclis üyelerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

        "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince 'olağanüstü' toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Olağanüstü toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Fatih Saraçhane'de bulunan Belediye Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacağı bildirilmiştir. Ancak İstanbul Valiliğinin yazısında belirtildiği üzere, 26 Mart günü başkan vekilliği seçimi yapılacağından dolayı olağanüstü Meclis toplantısı iptal edilmiştir."

        İstanbul Valiliği, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılması üzerine, İBB Belediye Meclisinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        İsrail, Gazze'de işgali genişletmeye hazırlanıyor
        İsrail, Gazze'de işgali genişletmeye hazırlanıyor
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Habertürk Anasayfa