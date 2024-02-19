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        Haberler Gündem Trafik İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, İBB Meclisi'nde istifa etti - Güncel haberler

        İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Sarı partisinden istifa etti

        İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberine göre Suat Sarı istifa nedenini, "Kendimi değersiz hissedip istifa ettim" şeklinde açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:57
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        "Kendimi değersiz hissedip istifa ettim"
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önderliğinde, "cesur yürekli" arkadaşlarıyla büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirtti.

        Bu hedefler doğrultusunda yol arkadaşlarıyla çok çalıştıklarını dile getiren Sarı, "Ancak gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İYİ Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Sarı, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce "cesur yüreğin" istifası ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İşte tam da burada, 'cesurlar hareketi' sekteye uğramıştır. Bu nedenle, bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İYİ Parti üyeliği ve İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa ediyorum."

        Suat Sarı, İYİ Partiden İBB Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu.

        "KENDİMİ DEĞERSİZ HİSSETTİM"

        Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberine göre de Suat Sarı istifa nedenini, "Kendimi değersiz hissedip istifa ettim" şeklinde açıkladı.

        Toptaş şunları kaydetti: "Suat Sarı’yla konuştum ve istifanın nedenini sordum. Şu yanıtı verdi: 'İBB İYİ Parti aday adayı olmuştum ve birçok proje geliştirmiştim. Fakat dün İstanbul için lansmanda benim projelerime değer verilmediğini gördüm, kendimi değersiz hissettiğim için de böyle bir karar aldım ve istifa ettim. İstifamın ardında başka bir neden yok.”

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