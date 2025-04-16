İBB Meclisi'nde, İETT faaliyet raporu kabul edildi

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 2024 yılı İETT faaliyet raporunu sundu.

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İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 54'ünün kara yoluyla, yüzde 46'sının ise raylı sistemler ve Şehir Hatları gibi diğer ulaşım araçlarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Demet, İETT olarak 6 bin 786 araç ile 851 hatta günlük 64 bin sefer yapıldığını söyledi.

İETT filosu ile ilgili bilgi veren Demet, "İETT filomuzda 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs ve 250 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 766 aracımız bulunmaktadır." dedi.

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Kente 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli 150 yeni otobüs aldıklarını anlatan Demet, "Elektrikli araç yatırımlarımız kapsamında, Adalar ilçemizde hizmet vermesi için yüzde 100 elektrikli, çevreci, sessiz ve yeni teknolojiler ile donatılmış 60 Adabüs ve 20 Adamini olmak üzere toplam 80 elektrikli aracımızı hizmete aldık." diye konuştu.

Özel Taşımacılık İşletim Sistemine (ÖTİS) işaret eden Demet, "Bu şekilde İstanbul'daki tüm özel halk otobüsleri tek bir sisteme bağlanarak, maliyetlerinin tamamı İBB tarafından karşılanmaya başlanmış olup, denetimi ve planlaması ise İETT tarafından yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Teknik muayene istasyonlarından bahseden Demet, 10 farklı garajda bulunan istasyonlarda, elektronikten mekaniğe olası birçok arızayı tespit edip müdahalede bulunduklarını söyledi. Demet, "Sadece İETT araçlarını değil, İstanbul'da hizmet veren tüm özel halk otobüslerini de yılda en az 3 kez teknik muayene işlemlerinden geçirmekteyiz. 2024'te 23 bin İETT, 15 bin de özel halk otobüsü olmak üzere toplam 38 bin teknik muayene işlemi gerçekleştirdik. Bu istasyonları, yeni inşa edilen garajlarımıza da dahil ederek sayılarını 12'ye çıkaracağız." ifadelerini kullandı. REKLAM İETT ihaleleriyle ilgili de Demet, şöyle konuştu: "Tüm iş ve işlemlerimizi açık, şeffaf, rekabete dayalı ve kamu yararı gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bunun en somut örneği de gerçekleştirdiğimiz ihale oranlarımız. 2024'te gerçekleştirdiğimiz ihale tutarının yüzde 95'ini açık ihale usulüne göre gerçekleştirdik." "İETT BÜTÇESİ YÜZDE 53 AÇIK VERMİŞTİR" AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İETT'nin kesin hesap raporuna dikkati çekerek, "İETT 2024'te 19 milyar 979 milyon lira gelir elde etmiştir. Buna karşılık 30 milyar 602 milyon lira gider yapmıştır. İETT'nin 2024'te gelir-gider açığı 10 milyar 623 milyon lira olmuştur. Bunun da gelir kalemlerine oranı yüzde 53'tür, yani bütçesi yüzde 53 açık vermiş bir kurumdur." dedi.

İETT'nin borç durumundan bahseden Kaynar, "İETT'nin 2024'te kısa vadeli yabancı kaynakları 14 milyar 627 milyon lira, uzun vadeli yabancı kaynakları 9 milyar 670 milyon lira olmak üzere 2024 yılı sonu itibarıyla toplam borcu 24 milyar 327 milyon liraya yükselmiştir. Son 6 ayı Ekrem Bey'in yönettiği dönem olan 2019 yılı sonunda 725 milyon lira borcu olan İETT, maalesef 2024 yılı sonu itibarıyla 24 milyar 327 milyon lira borcu olan bir kurum haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. REKLAM İETT’nin bu borçları sebebiyle geçen yıla göre faiz giderlerinin de yüzde 516,49 oranında arttığını dile getiren Kaynar, şöyle konuştu: "Bu tablo nasıl oluştu şimdi ona bakalım. İETT'nin 2023'e göre 2024 yılındaki personel sayısı yüzde 40,94 yani 3 bin 629 kişi artmış. 3 bin 629 personelin artmasını gerektiren İETT'nin hangi faaliyetini gördünüz? Toplam personel sayısı 12 bin 493'tür. İETT'nin 2024 yılı personel harcamalarının gelir bütçesine oranı yüzde 42,7'dir, bu da kanuni limitin üzerindedir." İETT'nin geçen yıl 21 milyar 51 milyon lira bedeli olan ihale yaptığını, bu ihalelerin 14 milyar 67 milyon lira ve KDV'lik kısmının otobüs alım ve bakım hizmetleri olduğunu anlatan Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüs bakım ve onarımı için yapılan 16 ihalenin 11'i Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ şirketine verilmiş, 11 milyar 704 milyon lira ve KDV... 4 adedi olan 2 milyar 294 milyon lira artı KDV bedelli ihaleler Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketine verilmiş. 1 adedi olan 69 milyon liralık kısmı da Twin Turizm isimli şirkete verilmiş. Ayrıca 5 adet doğrudan temin usulüyle 22c maddesi gereğince 11 milyon 350 bin lira ve KDV bedelli otobüs bakım onarım işi yaptırılmış, onların da tamamı yine Ulaşım İç ve Dış Ticaret şirketine verilmiş." REKLAM Kaynar, İETT'nin 2024'teki toplam alımlarının yüzde 67,16'sını oluşturan otobüs bakım ve onarım işinin yüzde 83,19'unun Ulaşım İç ve Dış Ticaret şirketine, yüzde 16,30'unun Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketine, geriye kalan yüzde 0,51 kısmının da başka bir şirkete verildiğini kaydetti. Kaynar, otobüs bakım hizmetleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen 16 ihalenin 9'unun, idarenin tercih ettiği firmaların davet edildiği şekil olan davet usulü yapıldığını ve sürekli aynı firmaların davet edildiğini anlattı. İhalelerden örnekler veren Kaynar, "15 Ağustos 2024'te 3 milyar 259 milyon 31 bin 47 lira 92 kuruş ve KDV bedelli ihale Ulaşım İç ve Dış Ticaret şirketine verilmiş. 17 firma bu ihalenin şartnamesine itiraz etmiş, şikayet yoluna başvurmuş ama dikkate alınmamış, ihale yapılmış. İhaleye teklif veren 10 firmadan 9 tanesinin teklifi geçersiz sayılmış ve bu ihalede en yüksek tekliflerin içinde olan Ulaşım İç ve Dış Ticaret firmasına verilmiş. Bu firmadan daha düşük teklif veren 7 firmanın teklifleri geçersiz sayılarak elenmiş. Diğer ihalelerde de aynı usul var." diye konuştu.

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal ise özel halk otobüslerinin hak edişlerinin yaklaşık 6 milyar lira olduğunu, esnafın sesinin duyulmadığını ve hak edişlerinin bir türlü ödenmediğini söyledi. REKLAM Hayal, "Özel halk otobüsü esnafımıza ödemelerin yapılmaması otobüslerde bakım ve onarım eksikliğine neden olmaktadır. Bu da yolcuların güvenliğini ve aldığı hizmetin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Umut ediyoruz ki her türlü masrafını peşin olarak cebinden harcayan özel halk otobüsü esnafımızın hak edişleri en kısa zamanda ödenir." dedi. İstanbul trafiğine değinen Hayal, şöyle konuştu: "İstanbul'umuza ulaşımla ilgili yeni yatırımların yapılmaması, trafiği her geçen dakika daha da arttırarak İstanbullu hemşehrilerimizin hayatını zindana çeviriyor. Otobüsler, metrolar, minibüsler, vapurlar... Tüm ulaşım araçları özellikle sabahları işe giderken ve iş çıkışı tıklım tıklım olmasına rağmen İstanbul'umuza yetmiyor. İstanbul ile ilgilenilmediği, İstanbul'un konuşulmadığı, İstanbul için projelerin üretilmediği her dakika, İstanbul'un trafiğinde vatandaşlarımızın evine ulaşma süresine dakikalar hatta saatler ekleniyor."

Hayal, kentte önceden sadece sabah ve akşam işe gidiş-dönüş saatlerinde trafik olduğunu vurgulayarak, "Artık günün her saati çekilmez ve durağan noktasına gelmiş trafik mevcuttur. Önceden iş çıkış trafiği, o çekilmez, durağan, kilit trafik akşam üstü 5'te başlayıp 7'ye doğru biterken, artık öğlen 3'te başlayıp akşam 10'a kadar devam etmektedir. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek maalesef artık bir çile. Önceden toplu taşıma kullanmak, eve, işe, gideceğimiz yere ulaşmak için daha kolay yol olarak seçilirken, artık bu durum da ortadan kalkmıştır." diye konuştu. İETT'nin birkaç yıldır yolcuya önem verilen temel değerlerin çok uzağında olduğunu söyleyen Hayal, "Yanan, arızalanan, kazaya karışan, vaktinde gelmeyen, yoğunluktan binilemeyen, yağmurlu havada içerisine su akıtan, yolda kalıp içerisindeki yolcuları yarı yolda bırakan bir İETT söz konusudur." dedi. Mecliste konuşmaların ardından İETT'nin 2024 yılı faaliyet raporu, 74 ret oyuna karşılık 143 oyla kabul edildi.