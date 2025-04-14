İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın cezaevinden tahliye gerekçesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB'ye yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. 9 Nisan’da sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılan Mahir Polat hakkında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara Habertürk ulaştı. O karara göre, tahliye ve ev hapsi talebi savcılıktan geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu talep yazısında Mahir Polat’ın “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesiyle olduğu belirtildi. Ancak buna karşın “Şüphelinin halen bulunduğu Marmara Kapalı İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden edinilen tıbbi durumunu gösteren bilgi belge ve şüphelinin sağlık durumu ile ilgili yaşanan gelişmeler dikkate alındığında şüphelinin tutukluluğunun sonlandırılması ile bu aşamada konutu terk etmeme tedbiri uygulanmak suretiyle adli kontrol altına alınması ölçülü ve yeterli olacaktır” ifadelerine yer verildi. Hakimlik de bu doğrultuda cezaevinden tahliye ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.

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PEKİ NE OLMUŞTU?

Tutuklanmadan önce hem emniyette hem de savcılık ve hakimlik ifadelerinde sağlık sorunlarına değinerek tutuksuz yargılama talep eden Mahir Polat şunları söylemişti: “Ağır sağlık sorunlarım vardır. 3 yılda 3 kez anjiyo oldum, 6 stendim vardır, 2 damarım da tıkalıdır. Bu nedenle doktor takibine devam etmekteyim. En son 2 hafta önce anjiyo oldum. Tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur” demişti.

CEZAEVİNDEYKEN ANJİYO OLDU

Tutuklanan Mahir Polat hipertansiyon şikayetiyle 2 kez hastaneye kaldırıldı. Sonuncusunda 1 gece hastanede kaldı ve anjiyo oldu. Avukatlarının talebi üzerine savcılık Adli Tıp Kurumu’ndan Mahir Polat’ın cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor istedi. Bunun üzerine Polat, önce cezaevinde doktorlardan oluşan kurula çıktı. Ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kurum, tam teşekküllü hastaneden 24 saat takip edilebilmesi için holter cihazı takılması da dahil bir çok tetkik istedi. Polat bu kez bu tahliller için hastaneye sevk edildi. Henüz tahlillerin sonuçları çıkmamışken Polat hakkında hakimlikten tahliye kararı geldi.