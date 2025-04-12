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        Haberler Gündem Güncel İBB'den yerel tarıma tohum desteği | Son dakika haberleri

        İBB'den üreticilere destek: Ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yerel tarımın güçlendirilmesi ve üreticilere destek amacıyla çiftçilere yağlık ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:30
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        İBB'den yerel tarıma tohum desteği
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yerel tarımın güçlendirilmesi ve üreticilere destek amacıyla çiftçilere tohum dağıtıldı. Silivri İBB Müjdat Gürsu Spor Tesisi'nde düzenlenen programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ile bazı çiftçiler katıldı.

        Aslan, konuşmasında, çiftçilere ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut dağıtımı için bir araya geldiklerini söyledi. Ülkenin ancak üretimle kalkınıp zenginleşebileceğini belirten Aslan, "2020 yılında destek verdiğimiz çiftçi sayısı 693'tü. Bu sayı tekil bazda bitkisel üretimde 5 bin 945, hayvansal üretimde 2 bin 3, arıcılıkta 417 , balıkçılıkta 1478 olmak üzere toplam 9 bin 843'e ulaştı" dedi.

        Aslan, bugün dağıtımına başlayacakları yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden 8 ilçe ve 96 mahallede toplam 2 bin 26 çiftçinin faydalanacağını kaydetti.

        Toplam 3 bin 433 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacağını bildiren Aslan, "Bu tohumlar yaklaşık 92 bin hektar alana ekilecek. Bunun sonucunda 16 bin 500 ton yağlık ayçiçeği elde edilmesi, elde edilen yağlardan ise 7 milyon litre ayçiçeği yağı üretilmesi bekleniyor" diye konuştu.

        Bu yıl ilk kez kuru fasulye ve nohut tohumu desteğinin de verildiğini ifade eden Aslan, toplam 25 bin 250 kilogram bakliyat tohumu desteği sağlayacaklarını, bunların yaklaşık 2 bin hektar alana ekileceğini, ortalama 360 ton ürün elde edileceğini sözlerine ekledi.

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