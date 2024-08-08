İBB'den Paris'teki 'İstanbul Evi' açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile Paris'in ünlü moda müzesi Palais Galliera'da "İstanbul Evi" açıldı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun da, kirasının tartışma konusu olduğu İstanbul Evi ile ilgili açıklamada bulundu.

"İBB BÜTÇESİNDEN PARA HARCANMADI" Ongun paylaşımında, "Paris'teki 'İstanbul Evi' ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.