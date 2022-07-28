İBB bursuna zam mı geldi? Heyecanlandıran açıklama: İBB bursu arttı mı, İBB burs şartları nelerdir? İBB Genç Üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Artan pahalılık nedeniyle üniversiteli öğrencileri çeşitli burslara başvuru yapıyor. İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine burs yardımında bulunacak. İBB burslarına ilişkin zam açıklaması geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

İBB 2022-2023 BURSU NE KADAR?

İBB burslarına zam beklentisi geçen yıldan bu yana vardı. Ancak beklenen zam duyurusu daha yeni geldi. İBB Başkanı İmamoğlu bu seneden itibaren İBB Genç Üniversiteli bursunun artacağını açıkladı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz.

İBB BURSU ARTTI MI?

İBB bursu alınan karar doğrultusunda 1300 TL arttı. Buna göre geçen sene 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödenen İBB Genç Üniversiteli burslarında yüzde 40'a yakın zam oldu.

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.