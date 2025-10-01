İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Genç üniversiteli İBB bursları öğrencilerin, gelir durumu değerlendirilerek destek ödemesi yapılıyor. Geçen yıl 15 bin TL olan Genç Üniversiteli Desteği, bu sene 20 bin TL olarak yatacak. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Genç üniversiteli İBB burs başvurusu bitti mi?