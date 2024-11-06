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        Haberler Gündem Politika İBB Başkanı İmamoğlu siyasi parti liderleriyle görüştü | Son dakika haberleri

        İBB Başkanı İmamoğlu siyasi parti liderleriyle görüştü

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. İmamoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 01:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 01:29
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        İBB Başkanı İmamoğlu siyasi parti liderleriyle görüştü
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

        İMAMOĞLU-DERVİŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

        DHA'nın haberine göre; İmamoğlu ve Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İmamoğlu toplantıda şunları söyledi:

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        "Seçilmiş bütün meclis üyelerinin dahi yok sayıldığı bir mekanizma. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt ardından Mardin, Batman ve Halfeti’de yaşanan kayyum süreçleriyle beraber devam etmektedir. Kayyum uygulamalarında sadece başkanlık makamı üzerinden değil aynı zamanda seçilmiş bütün belediye meclis üyelerinin dahi yok sayıldığı bir mekanizma. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin demokrasi anlayışı açısından en güçlü olması gereken yerel yönetim kavramını tümden büyük bir parçalanmaya, insanların seçme ve seçilme hakları konusundaki inançlarını yitirdiği bir ortama taşımıştır. Bu bizleri derinden üzmüştür. Böylesi bir zaman diliminin yargı meselesi ya da devletin idari kadrolarının süreçleri içerisinde yürütülmesi gerekirken iktidarın süreçler devam edecek biçimde açıklamaları da demokrasinin nasıl bir tahakküm altında olduğunun göstergesi."

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

        Dervişoğlu, hukuk içinde kalınarak sorunlara çözüm aranmasının gerektiğini belirterek, "Arayış hukuktur, adalettir ve kamil anlamda yaşama geçirilmesidir. Vatandaşın hem seçme hem de seçilme hakkına zarar verecek uygulamalardan kaçmayı da bu ülkeyi yönetenlere de mecbur kılıyor. Maalesef bu haktan yararlanmasının da önünü kesebilecek birtakım idari uygulamalara başvuruluyor. Bunun demokrasi açısından kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Belediye meclisinin içinden bir belediye başkanı seçilerek çözülebilir. Kanunun eksiklikleri var. TBMM çaba göstermeli. Biz bu arayışa hazırız. İYİ Parti olarak katkı sağlayacağınızdan kamuoyu ve Türkiye Belediyeler Birliği emin olsun."

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
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