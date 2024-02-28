İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, gençlerle halı sahada futbol oynadı.

Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı.

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Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer kötü alışkanlıklara karşı gençlerin bu tür spor faaliyetlerine katılmasının önemini vurgulayan Kavuncu, "İstanbul'daki spor alanlarının artması lazım. Burası 60-70 metrekarelik bir alan ve suni çim bile olsa keyif alıyoruz. Zaman ve fırsat buldukça sporu ihmal etmeyeceğiz. Spor bizi yormuyor, bize enerji veriyor." diye konuştu.