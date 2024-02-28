Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İBB adayı Buğra Kavuncu gençlerle halı saha maçı yaptı

        İBB adayı Kavuncu gençlerle halı saha maçı yaptı

        31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar seçim çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim stresini gençlerle maç yaparak attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB adayı Kavuncu gençlerle halı saha maçı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, gençlerle halı sahada futbol oynadı.

        Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı.

        Fotoğraf: AA

        SPORA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

        Maçın ardından açıklama yapan Kavuncu, bugün seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir gündemleri olduğunu belirterek, akşamı gençlerle futbol maçıyla kapatarak spora dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Fotoğraf: AA

        Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer kötü alışkanlıklara karşı gençlerin bu tür spor faaliyetlerine katılmasının önemini vurgulayan Kavuncu, "İstanbul'daki spor alanlarının artması lazım. Burası 60-70 metrekarelik bir alan ve suni çim bile olsa keyif alıyoruz. Zaman ve fırsat buldukça sporu ihmal etmeyeceğiz. Spor bizi yormuyor, bize enerji veriyor." diye konuştu.

        Fotoğraf: AA

        Kavuncu, ilçelerin belli spor dallarıyla anılmasına ilişkin projeleri bulunduğunu belirterek, "Örneğin Güngören belki boksla, Bakırköy tenisle, Beşiktaş futbolla anılsın. İlçe bir spor dalında marka olsun. İstanbul sporun da başkenti olsun.'' dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Habertürk Anasayfa