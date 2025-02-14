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        Haberler Bilgi Gündem İBB 150 uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi nedir, nereye başvurulur, kiralama bedeli ve yılı nedir?

        İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi için başvurular bitiyor! Taksi plakası ihalesi ne zaman?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 uygulama tabanlı taksiyi 29 yıllığına kiraya vermek için ihale düzenliyor. 17 Şubat'ta bitecek başvurular sonrasında yapılacak ihalede taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlendi. Peki, İBB taksi plakası ihalesi katılım şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:48
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğe çıkarılmaya hazırlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin ilk 150'si için kapalı teklif usulüyle ihale düzenliyor. 29 yıllığına kiralanacak plakalar için başvurmak isteyenlerin 17 Şubat saat 12.00'ye kadar İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bakırköy Ek Hizmet Binası'na müracaat etmesi gerekiyor. Peki, İBB yeni nesil taksi ihalesi ne zaman?

        • 2

          UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

          İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

        • 3

          İHALE BEDELİ NE KADAR?

          İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

        • 4

          BAŞVURU İÇİN SON GÜN 17 ŞUBAT!

          18 Şubat'ta düzenlenecek ihale için başvurular 17 Şubat saat 12.00'de bitiyor. Başvurular, istenilen evraklarla birlikte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda yapılıyor.

        • 5

          İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

          İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

          - İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

          - Geçerli sürücü belgesi,

          - Adli sicil kaydı,

          - Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

          İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        • 6

          YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

          Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

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