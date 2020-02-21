Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı. Glasgow Rangers ile Braga karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rangers, 3-2'lik skorla kazandı.

Braga, 11. dakikada Fransergio ve 59. dakikada Ruiz'in golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti.

Rangers, 67. dakikada Ianis Hagi ile farkı 1'e indirdi. Aribo, 75'te skora dengeyi getirdi. Ianis Hagi, 82. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maçın sonucunu belirledi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.