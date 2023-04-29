İ ile Başlayan Erkek İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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İ harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için pek çok aile tarafından inceleniyor. İşte İ harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

İ ile Başlayan Erkek İsimleri

İ ile başlayan erkek isimleri arasında hem zamansız ve anlamlı hem modern ve popüler hem de geleneksel isimler bulunmaktadır. İ ile başlayan erkek bebeği isim önerileri ise şöyle:

İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

İbrahim : 1) Peygamber ismi. 2) Hakların babası.

: 1) Peygamber ismi. 2) Hakların babası. İçöz : İçi özü olan

: İçi özü olan İdris : 1) Peygamber ismi. 2) Kerestesi güzel bir kiraz türü. 3) İlim ve bilimde ileri olan.

: 1) Peygamber ismi. 2) Kerestesi güzel bir kiraz türü. 3) İlim ve bilimde ileri olan. İhlas : 1) Bir sure ismi. 2) Samimiyet, dostluk.

: 1) Bir sure ismi. 2) Samimiyet, dostluk. İhsan : İyilik ve yardım eden kişi

: İyilik ve yardım eden kişi İhvan : Yakın dost

: Yakın dost İkan : Yurttaş

: Yurttaş İkbal : Şanslı ve talihli, mutlu olan

: Şanslı ve talihli, mutlu olan İkram : Sunma

: Sunma İlaydın : Demokratik ülke

: Demokratik ülke İlbars : Ülkenin en güçlü kişisi

: Ülkenin en güçlü kişisi İlbay : Bir bölgenin ya da ilin yöneticisi

: Bir bölgenin ya da ilin yöneticisi İlbey : Vali

: Vali İlbilge : Ülkenin bilgin kişisi

: Ülkenin bilgin kişisi İlcan : Bir ülkede en sevilen kişi

: Bir ülkede en sevilen kişi İldeniz : Yurdun denizi

: Yurdun denizi İldiz : Yıldız

: Yıldız İlgar : Hızlı, hücum, çabuk

: Hızlı, hücum, çabuk İlgi : Bağ, alaka

: Bağ, alaka İlgin : Gurbetten gelen

: Gurbetten gelen İlhami : İçe doğmak, esinlenmek

: İçe doğmak, esinlenmek İlhan : Ülke yöneticisi, ülkenin başında olan kişi

: Ülke yöneticisi, ülkenin başında olan kişi İlkay : Ayın ilk hali

: Ayın ilk hali İlke : Uyulması gereken davranışların tümü

: Uyulması gereken davranışların tümü İlker : İlk doğan erkek çocuğu

: İlk doğan erkek çocuğu İlkin : İlk önce

: İlk önce İlkut : Kutlu yurt

: Kutlu yurt İlon : Eylül

: Eylül İlsev : Yurdunu sev

: Yurdunu sev İlsu : Surları olan ülke

: Surları olan ülke İltan : Ülkenin ışığı

: Ülkenin ışığı İltay : Kendi yurdunun yavrusu

: Kendi yurdunun yavrusu İlteber : Vali

: Vali İltekin : 1) Şehzade. 2) Eşsiz ülke.

: 1) Şehzade. 2) Eşsiz ülke. İlteriş : Ülkesini toplayan kişi

: Ülkesini toplayan kişi İlyas : Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber, yağmura hükmeden peygamber

: Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber, yağmura hükmeden peygamber İmam : Müslümanlıkta cemaate namaz kıldıran kişi

: Müslümanlıkta cemaate namaz kıldıran kişi İmdat : Yardım bekleyen, yardım isteyen

: Yardım bekleyen, yardım isteyen İmge : Tasarım, düşünceden oluşan görüntü

: Tasarım, düşünceden oluşan görüntü İmran : Evine bağlı erkek, evcimen

: Evine bağlı erkek, evcimen İmre : Arkadaş, dost

: Arkadaş, dost İnal : İnanılan kişi, güvenilir ve inanılır dost

: İnanılan kişi, güvenilir ve inanılır dost İnan : Bir kimseye ya da bir şeye şüphesiz inanma

: Bir kimseye ya da bir şeye şüphesiz inanma İnanç : Bir düşünceye ya da duyguya bağlanma, emin olma

: Bir düşünceye ya da duyguya bağlanma, emin olma İnsel : Mağaradan çıkan sel

: Mağaradan çıkan sel İra : Bağış ve iyilik yapan

: Bağış ve iyilik yapan İrem : Görkemli bahçe, cennete benzetilerek yapılan bahçe

: Görkemli bahçe, cennete benzetilerek yapılan bahçe İren : Eren, ermiş, kendini Allah’a adayan

: Eren, ermiş, kendini Allah’a adayan İrfan : Sezme, bilme ve idrak etme gücü

: Sezme, bilme ve idrak etme gücü İrsal : Gönderme

: Gönderme İrşad : Uyarı, gerçeği söyleme, doğru yolu gösterme

: Uyarı, gerçeği söyleme, doğru yolu gösterme İrtek : Erken doğan

: Erken doğan İsa : Hristiyanlığın peygamberi

: Hristiyanlığın peygamberi İsfendiyar : İran mitolojisinde yer alan hükümdar

: İran mitolojisinde yer alan hükümdar İshak : 1) Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber. 2) Güleç.

: 1) Kutsal kitaplarda adı geçen peygamber. 2) Güleç. İskender : Fetihleriyle ün salmış hükümdar

: Fetihleriyle ün salmış hükümdar İslam : Müslümanların dini inancını kapsayan isim, İslamiyet

: Müslümanların dini inancını kapsayan isim, İslamiyet İsmail : 1) Hz. İbrahim’in oğlu. 2) Duası hemen kabul olan kişi.

: 1) Hz. İbrahim’in oğlu. 2) Duası hemen kabul olan kişi. İsmet : Günahtan uzak duran kişi

: Günahtan uzak duran kişi İsrafil : Kıyamet günü sura üfleyecek olan dört büyük melekten biri

: Kıyamet günü sura üfleyecek olan dört büyük melekten biri İstemi / İstemihan : Göktürklerin hakanı

: Göktürklerin hakanı İzer : İzci eri

: İzci eri İzgü : Akıllı ve iyi olan

: Akıllı ve iyi olan İzhan : Hükümdarın yolundan yürüyen

: Hükümdarın yolundan yürüyen İzzet / İzzettin: Kıymetli, değerli olan, yücelik

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner