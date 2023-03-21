Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hz. Muhammed'in sahur duası! Sahur duası Arapça okunuşu Türkçe anlamı

Müslüman kişiler için oldukça faziletli bir ay olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Sadece Ramazan ayı için bazı özel ibadetler vardır. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında “Hz. Muhammed’in sahur duası” hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar…

Giriş: 21.03.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Müslüman aleminin en kıymetli ayı olarak bilinen Ramazan için, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen kişiler araştırmalar yapıyor. Ramazan ayını dualarla, ibadetlerle geçirmek isteyen Müslüman kişilerin arama motorlarında en çok araştırdığı Hz. Muhammed’in sahur duasını sizler için derledik.

  • HZ. MUHAMMED'İN SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    Hz. Muhammed'in sahur duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;

    "Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

  • HZ. MUHAMMED'İN SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    "Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.