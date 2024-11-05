Husumetlisinin iş yerine ateş açtı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, husumetlisinin iş yerine av tüfeğiyle ateş açtı. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polisin yakalayarak gözaltına aldığı saldırganın çeşitli suçlardan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Suç makinesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çorlu'da yaşayan O.S, Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak'ta spor salonu işletmecisi V.T. ile tartıştı.
Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı tartışmanın ardından taraflar ayrıldı.
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O.S, önceki gece V.T'nin iş yerinin önüne gidip yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.
Açtığı ateşte iş yerinin camlarını kıran O.S, olay yerinden ayrıldı.
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V.T, sabah geldiğinde iş yerinin camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından, ateş açan kişinin O.S. olduğunu tespit etti.
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SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Polisin yakalayıp gözaltına aldığı O.S'nin çeşitli suçlardan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen O.S, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. O.S'nin av tüfeğiyle iş yerine ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.