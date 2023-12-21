Tartıştığı husumetlisi boynundan bıçakladı
Sakarya'da, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda boynundan bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen olayda, T.T. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., darp ettiği T.T.'yi boynundan bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin arıdndan hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.