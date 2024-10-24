Husumetlilerin kavgasında kurşunların hedefi olmuştu: Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 10 Ekim günü saat 03.00 sıralarında iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmada sırasında taraflardan biri diğer gruba ateş açmaya başladı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçmekte olan genç kurşunların hedefi oldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, incelemelerinin ardından gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Üzerinden kimlik çıkmayınca parmak izi alınan gencin, 22 yaşındaki Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu tespit edildi. Kaçarlar'ın ölüm haberini alan ailesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumuna geldi. Yapılan Savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından gencin cansız bedeni ailesine teslim edildi.

REKLAM ACILI ANNENİN FERYADI Cenazenin teslim alınması sırasında Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın annesinin "Allah'ım ben nasıl dayanacağım bu acıya, sahip çıkamadım oğluma." diyerek gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Ayrıca ailenin 6 aydır uyuşturucu kullanmadıklarını bildikleri oğulları için evden ayrılmadan 1 hafta önce Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görmesi için mahkeme kararı çıkartıldığı öğrenildi. ŞÜPHELİLER 200 SAATLİK İNCELEMELERİN ARDINDAN BULUNDU Cinayetin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 200 saatlik incelemelerinin ardından kimlik bilgilerini tespit ettikleri 45 yaşındaki S.D, 17 yaşındaki Y.K ve 24 yaşındaki O.A.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. SUÇLAMALARI REDDETTİLER Uyuşturucu meselesi yüzünden apartmanda yaşayan husumetlilerine ateş ettikleri öne sürülen zanlılardan O.A.D. ve S.D'nin ifadeleri Cinayet Büro Amirliği'nde, Y.K'nin ifadesi ise Çocuk Şube Müdürlüğünde alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.D. ve O.A.D. adliyeye sevk edilirken, ifadelerinde suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ Tutuklamalar sonrasında da çalışmalarına devam eden ekipler, "Kasten Öldürme" suçunu gerçekleştirdikleri tespit edilen M.D. ve Y.D. isimli iki kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerin olayda kullandıkları tespit edilen tüfek ve tabanca da ele geçirildi. Yakalanan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıktıkları mahkemece tutuklanan iki zanlı cezaevine gönderildi. olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükselmiş oldu.