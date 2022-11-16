Husumetli olduğu 2 kişiyi silahla vurdu

Batman'da, alacak verecek husumeti tartışmasında 2 kişi silahla vuruldu.

Olay, dün akşam Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu C.G ve R.Ü.'yü silahla ayaklarından vurdu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.