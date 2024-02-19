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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetli aileler düğünde birbirine girdi

        Husumetli aileler düğünde birbirine girdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada iki kadın darbedildi. Bir kişi de silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:26
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        Husumetli aileler düğünde birbirine girdi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kadın darbedilerek yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki düğünde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Fotoğraf: AA

        Kavga sırasında Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralandı, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar darbedildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan silahla vurulan E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlı Y.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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