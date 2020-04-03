Hüsnü Arkan, yeni albümü 'Kanat Sesleri'nde yer alan 'Eyvallah' şarkısını Zuhal Olcay’la birlikte yorumladı.

Bugün tüm dijital müzik platformlarda yayına giren 'Eyvallah'ın sözü ve müziği Hüsnü Arkan’a, düzenlemesi ise Efe Demiryoğuran ve Cihangir Aslan ait.