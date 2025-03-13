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        Husilerden İsrail gemilerine seyrüsefer yasağı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engellemesine tepki olarak, Kızıldeniz, Umman Denizi, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde İsrailli gemilerin seyrüseferini yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 05:36 Güncelleme: 13.03.2025 - 05:36
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        Husilerden İsrail gemilerine seyrüsefer yasağı
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        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, bu bölgelerden geçiş yapmaya çalışan herhangi bir İsrail gemisinin hedef alınacağını belirtti.

        İsrailli gemilerin seyrüseferinin yasaklanması adımının, İsrail’in Gazze’ye yardım girişini engellemesi ve sınır kapılarını kapatmasıyla, Filistin halkını aç bırakması sebebiyle atıldığını ifade eden Husi, Gazze’deki iki milyon Filistinlinin aç bırakılmasının “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” olduğunu belirtti.

        AA'nın haberine göre; Arap dünyasının Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi konusunda sessizliğini ve hareketsizliğini eleştiren Husi, bu durumu büyük bir günah ve büyük bir sorumluluktan kaçma olarak nitelendirdi.

        Husi ayrıca, İsrail'in saldırgan adımlarının, ABD desteği ve Arap ve İslam dünyasının eylemsizliğiyle gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin bölgesel ve küresel ciddi bir tehdit olduğunu iddia etmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

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        #YEMEN
        #Husiler
        #haberler
        #israil
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