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        Husiler Tel Aviv'i hedef aldıklarını duyurdu

        Husiler, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:09
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        Husiler Tel Aviv'i hedef aldı
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti.

        Seri, İsrail'in füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engelleyememesi dolayısıyla milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığındığını ve havalimanındaki operasyonların yaklaşık bir saat boyunca durdurulduğunu aktardı.

        Sözcü Seri, Tel Aviv'in Yafa bölgesinde de hayati önem taşıyan bir İsrail hedefine "Yafa" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

        KATZ'DAN TEHDİT

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen’den atılan füzenin ardından Husilere şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

        İsrail Savunma Bakanı Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşların durmasına neden olan füze saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu.

        Katz, "Husiler, İsrail’e İran füzeleri fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen’de ve gerekli olan her yerde güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

        İsrail ana muhalefetinden Netanyahu'ya Yemen'e saldırıları şiddetlendirmesi çağrısı

        İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetinin Husiler karşı “korkaklığı ve oyalanmayı bırakması” gerektiğini belirtti.

        Netanyahu'ya Yemen'e yönelik saldırıları genişletmesi çağrısında bulunan Lapid, "İsrail, Husi füzelerinin kitlesel bir insani felakete yol açmasını ya da ekonomiyi felç etmeye devam etmesini oturup bekleyemez." açıklamasında bulundu.

        Lapid, askeri altyapı ve tesislerin yanı sıra Yemen kentlerinin elektrik hatlarının ve su kaynaklarının vurulması, hayati sistemlerine siber saldırılar düzenlenmesi ve hava ile deniz trafiğinin engellenmesi çağrısında bulundu.

        Husiler 4 Mayıs'ta Ben Gurion Havalimanı'nı vurmuştu

        Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

        Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmiş, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

        Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

        İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

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