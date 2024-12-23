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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel’den Sergen Yalçın ve Samet Aybaba açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel’den Sergen Yalçın ve Samet Aybaba açıklaması!

        29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimde aday olan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den yeni açıklamalar geldi. Yücel, Samet Aybaba ve Sergen Yalçın hakkında da konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 14:50 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:50
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        Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması!
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        Radyogol’e konuşan Yücel, Samet Aybaba'nın görevden alındıktan sonra yaptığı açıklamalarla ilgili “Dinamiti ateşledi ve camianın ortasına bıraktı! İşleri çok kişiselleştirdiler ve bambaşka bir yere çektiler. Bu işten en büyük zararı Beşiktaş gördü” ifadelerini kullandı.

        Yücel, rakibi olan Serdal Adalı'nın açıklamaları için;

        “Serdar Adalı ‘Paradan bahsetmeyelim’ diyor. Basın mensupları ve kendisi sürekli aynı şeyleri soruyor, cevap verince suçlu ben oluyorum! Serdar Adalı, 'Paranı vereyim de Beşiktaş’ın yakasından düş.’ demeye getiriyor. "Beşiktaş camiası benim ne kötülüğümü görmüş? Para anlamında Beşiktaş’ın kısa vadeli ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmek için bütün planlarımız hazır.

        Sayın Adalı’ya da ‘Sizin planlarınız hazır mı?’ diye sordum, bana ‘Sen kimsin de bana bu soruyu soruyorsun’ şeklinde absürt bir cevap verdi. Serdar Adalı bana bir yandan ‘İkinci başkanım ol, gel beraber yürüyelim.’ diyor, bir yandan da ‘Paranı al, Beşiktaş’ın yakasından düş.’ diyor. Bu ne yaman çelişki" diye konuştu.

        Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın'ın teknik direktör olma gündemiyle ilgili olarak ise;

        "Camiada şöyle bir algı oluştu, 121 yıllık köklü bir camianın tek alternatifi Sergen Yalçın gibi bir durum oluştu. Buna katılmıyorum. Sergen Hoca'nın sene başında gelmesini istedim. Gönlümde o vardı. Kendisinin de son açıklamaları var. Şartlarım olacak, direkt gelmem diye. Tabii ki şartları olabilir ama Beşiktaş'ın da şartları, kriterleri var. Bu algıdan son derece rahatsız oldum. Bizim B,C,D, E planlarımız mevcuttur. Ama seçildiğimiz takdirde Sergen Yalçın ile görüşmeye gideceğim" diyerek sözlerini noktaladı.

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