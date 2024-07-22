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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hüseyin Yücel konuştu! Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Hüseyin Yücel konuştu! Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlıların yıldız orta sahası Gedson Fernandes'e resmi teklif geldiğini ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:19
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        Beşiktaş'tan Gedson açıklaması!
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        Slovenya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

        2024-2025 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Ekol TV'ye transfere dair açıklamalarda bulundu.

        Yücel, sözlerine şu şekilde başladı:

        Son 3 yılda kötü seneler geçirdik. Bu sene direkt şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için hazırlık yapıyoruz, ona göre transfer yapıyoruz.

        "Oyuncular gitmek istemiyor"

        Kadroda düşünülmeyen isimlerin ayrılmak istemediğini söyleyen Hüseyin Yücel, şunları dedi:

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        Birazcık es verdik, vermek zorunda kaldık. 19 yabancı oyuncuyu, 12'ye düşürmek zorundayız. 7 oyuncu ile yollarımızı mecburen ayırmak zorundayız. Ama öyle kontratlar yapılmış ki oyuncular gitmek istemiyor. Ben maaşımı alırım, yatarım psikolojisinde olan çok oyuncu var. Biz bunlarla işimizi çözmeden tekrardan transfere odaklanmamız, takviyeler yapmamız çok doğru değil. Ama takviyeler kesinlikle olacak. Nerelerde ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda karar vereceğiz.

        "Resmi teklif geldi ama sonra o iş bozuldu"

        Gedson Fernandes'in geleceği hakkında konuşan Yücel, şunları dedi:

        Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, resmi teklif geldi ama sonra o iş bozuldu. Tekliflerini geri çektiler. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, devam edecek gibi gözüküyor.

        "Beşiktaş'a çok gelmek istedi, gelirken de fedakarlık yaptı"

        Yeni transfer Ciro Immobile hakkında ise Hüseyin Yücel, şu sözleri sarf etti:

        Çok pozitif bir insan. Beşiktaş'a çok gelmek istedi, gelirken de fedakarlık yaptı. Ciro, oradaki alacaklarından vazgeçerek bizim önümüzü açtı. Bence çok iyi işlere imza atacak, emekli olmaya gelmedi.

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