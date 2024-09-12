Hüseyin Yücel'den Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması!

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Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Beşiktaşlı yöneticileri taraftarlar derneğin bina girişinde meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Çanakkale Beşiktaş Derneği'ni ziyarete geldiklerini söyleyen Beşiktaş 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel, "Zaman zaman Feyyaz hocamızla illerimizdeki şanlı Beşiktaş bayrağını dalgalandıran derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Onların faaliyetleri hakkında bilgiler alıyoruz. Bugün de Çanakkale'mizdeyiz. Dernekler açısından çok önemsiyoruz bu konuyu. Çünkü ifade ettiğim üzere illerimizde Beşiktaş'ı en güzel temsil eden, layıkıyla temsil eden bizim paydaşlarımız. Bu bakımdan ben başta başkan olmak üzere tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiler, ev sahipliği yaptılar. İnşallah pazar günü de Trabzonspor maçını kazanıp en güzel hediyeyi tüm Beşiktaş camiasına vermek istiyoruz" diye konuştu.

REKLAM "MAÇ İSTANBUL'DA OYNANACAK" Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili tarafsız saha iddiaları ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel, "İsrail takımı UEFA'ya başvuru gibi bir şeye yeltenmedi. Sadece basında bununla alakalı birkaç haber çıktı. Böyle bir şeye yeltendiler, lobisini yapmak istediler ama bizim dik duruşumuz sayesinde herhangi bir şekilde FIFA'ya başvuruları olmadı. Zannediyorum yüzde 99 hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul'da misafir edeceğiz ve maç İstanbul'da oynanacak" şeklinde konuştu. "GÜZEL START VERDİK AMA KESİNLİKLE AYAKLARIMIZ YERE BASIYOR" Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde takımın durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yücel, "Hep söylüyorum. Bu sene var bir hayalimiz diyorum. Çok dillendirmek istemiyorum. Güzel start verdik ama kesinlikle ayaklarımız yere basıyor. Bulutların üzerinde uçmuyoruz. Nasıl başlarsa öyle gider derler. Şimdi önümüzde zorlu bir Trabzon deplasmanı var. Ondan da layıkıyla çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"36 TANE OYUNCUYLA HEM YOLLARIMIZI AYIRMIŞIZ HEM DE TAKIMIMIZA OYUNCU TAKVİYE ETMİŞİZ" Takımdan ayrılmak istemeyen yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, şunları kaydetti: "Bununla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Şu ana dek gelenler ve gidenler dahil olmak üzere 36 tane oyuncuyla hem yollarımızı ayırmışız hem de takımımıza oyuncu takviye etmişiz. Bu hakikaten 3 aylık kısa bir sürede dile kolay. Kolay kolay yapılacak bir iş değil çünkü sözleşmeleri de çok ağır mevcut oyuncularımızın. Şu an bir tek Daniel Amartey ile görüşüyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde onu da transfer dönemi kapanmadan bir şekilde ara yolu bulup anlaşmak istiyoruz." FEYYAZ UÇAR: TEKRAR ÇANAKKALE'DE OLMAK GÜZEL Daha önce Çanakkale'de bulunduğunu söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise, "Çanakkale Dardanelspor zamanında eski dönemde yardımcı hocalık yapmıştım. Çanakkale'de çok keyifli bir 6 ayım var. Tekrardan buraya gelmek çok güzel. Sizleri görmek, hele Beşiktaşlıların evinde olmak çok daha güzel. Hüseyin başkanıma bu geziye beni davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Trabzon maçı itibarıyla sezonun geri kalanına başladığımız gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.