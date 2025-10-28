Habertürk
        Hüseyin Öztel Habertürk'e deprem bölgesi için hava durumunu anlattı

        Hüseyin Öztel Habertürk'e deprem bölgesi için hava durumunu anlattı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e konuşan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel deprem bölgesi için hava durumunu anlattı

        Giriş: 28.10.2025 - 00:34 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:34
        Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Habertürk'e konuşan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in deprem bölgesi ile ilgili hava durumu tahmini şöyle:

        "Bergama, Savaştepe, Bigadiç arasında kuvvetli yağış var. Dursunbey'e uzanıyor. Gece 02.00-03.00 sularında kuvvetli bir yağmur geçişi var. Sındırgı üzerinden geçecek olan son kuvvetli yağmur. Hava sıcaklığı 12 derece gibi hissediliyor. Yarın (28 Ekim Salı) yağış aralıklı olarak devam edecek ama bu gece gibi yağmur görmeyeceğiz. Çarşamba hava açıyor ve 1 hafta güneşli günler olacak. Bu gece bir kuvvetli yağmur kaldı. Yağış sabaha doğru kesilecek. Gün içinde zayıf ıslatabilir."

        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Haberi Görüntüle

        Fotoğraf: AA

        Habertürk Anasayfa