Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hüseyin Özer: Beni Brad Pitt canlandırsın

        Hüseyin Özer: Beni Brad Pitt canlandırsın

        Dünyanın ilk Michelin Yıldızlı Türk restoranının sahibi Hüseyin Özer ilginç hayat hikâyesinin sinema filmi olacağını ve filmde Brad Pitt'in rol alabileceğini söyledi. Özer, Pitt ile yakınlığı olan ve restoranının müdavimlerinden menajer Jhon Valesco'nun filmde rol alması için Hollywood yıldızıyla  temas sağlayacağını söyledi  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni Brad Pitt canlandırsın"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz günlerde Erol Koçan’nın yönetmenliğini yaptığı hayat hikâyesinin konu edildiği 'Husin' adlı belgeselinin tanıtımı Londra ve İstanbul’da yapılan dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer’in film gibi hayatı, bir Hollywood filmine dönüşebilir.

        Hüseyin Özer, Londra’ya dönmeden önce açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre sonra Ankara ve memleketi Tokat'ta gerçekleştirilecek olan iki galaya katılmak için tekrar Türkiye'ye gelecek olan dünyanın ilk Michelin Yıldızlı Türk restoranının sahibi Özer, ilginç hayat hikâyesiyle de yakından tanınıyor.

        Uzun zamandır kendisini anlatan bir belgesel için çalıştıklarını ve belgeseli çekerek hayata geçirdiklerini belirten ünlü şef aynı zamanda hayat hikâyesinin anlatıldığı bir kitap yazacağını söyledi. Oldukça ilginç olan ve adeta bir film senaryosu niteliğindeki hayat hikayesinin Hollywood tarafından da ilgi çektiğini belirten Hüseyin Özer; “Hayatımı örnek olması için her zaman her yerde ayrıntılı olarak anlattım. Tarihe not düşmesi içinde başarılı bir belgesel çektik. Ancak benim içimde hep bir kitap olarak da yayınlanması düşüncesi de vardı. Bunu da yakında hayata geçireceğim. Hayatımın ilginçliği Hollywood yapımcılarının da ilgisini çekiyor. Şu anda yakın zamanda Londra’da yaşadıklarım bile ayrıca film konusudur. Benim lokantamın müdavimlerinden olan Jhon Valesco adlı dostum menajerdir ve pek çok ünlü yıldızla çalışır. Bana hayat hikayemin sinema filmi olması gerektiğini ve filmde Brad Pitt'in başrol oyuncusu olabileceğini söyledi. Bununla ilgili olarak çalışılıyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hüseyin Özer
        #Brad Pitt

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Habertürk Anasayfa