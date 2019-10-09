09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ATV Ekranlarının Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadın başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun hayat verdiği Nefes karakterinin babası Hüseyin Özay’ın canlandırdığı ‘Ünal Zorlu’ karakteri ile bir kere daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Usta oyuncu Dizide sergilemiş olduğu kötü karakteri ile merak konusu olan Hüseyin Özay kimdir? Usta oyuncu, seslendirme sanatçısı, tiyatrocu olan Hüseyin Özay hakkında merak edilen tüm detaylar işte makalemizde sizlerle.
Ünlü oyuncu Hüseyin Özay 1 Ocak 1959 (60 yaşında) tarihinde Samsun şehrinin Vezirköprü ilçesinde bir köy kasabasında doğmuştur. iki kardeşten biri olarak çok kalabalık olmayan köyün çok yoksul bir ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü oyuncu 1.76 cm boyunda ve 83 kg ağırlığındadır. Ailesinin yoksulluğu yüzünden ilk ve ortaokulu ancak bitiren ve ailesinin maddi durumundan dolayı liseyi okuyamayan, daha sonra Eskişehir’e giderek orada birçok küçük işlerde çalıştıktan sonra oto yedek parçası satan bir işe girer ve kısa bir süre sonra yeni açılan bir şubenin başına geçer.
1978 yılında evlenir ve 1980 yılında bir oğlu olur. İşinde sürekli şehirlerarası seyahatler yapması eşiyle arasında sorunlar çıkarmaya başlayınca işten ayrılır. Akşam lisesinde okulunu tamamlar ve Samsun Belediyesi tiyatroları konservatuarına yazılarak eğitim almaya başlar ve mezun olur. 1986 yılında TRT ye 5000 kişinin başvurduğu seslendirme sanatçısı olarak başvurdu ve seçilen 69 kişiden birisi oldu. 1991 yılında kurulan ve sonrasında kurucu üyesi olduğu Ses Bir Derneği ile Dublaj diğer adı ile seslendirme sanatçılarının sorunlarını dile getiren ve duyurmaya çalışan bir uğraş içerisine girdi. Ve hala da devam ediyor.
Usta oyuncunun ilk tiyatro denemesi 1980 yılında olmuş ve ardından birçok tiyatro, dizi, sinema ve başarılı birçok yabancı sinemalarda seslendirme sanatçısı olarak devam etti.
Hüseyin Özay’ın Oynadığı Ve Seslendirdiği Diziler
Hüseyin Özay’ın Oynadığı Ve Seslendirdiği Yerli Sinema Filmleri
Hüseyin Özay’ın Seslendirdiği Yabancı Sinema Filmleri
2014 - 7 Cüceler
2014 - Asteriks: Roma Sitesi
2012 - Pamuk Prenses ve Avcı
2012 - Otel Transylvania (Suit of Armor Seslendirme)
2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
2010 - Robin Hood
2007 - Robinson Ailesi
2006 - Garfield 2
2005 - Koç Carter (Mel Winkler Seslendirmesi)
2004 - Van Helsing (Alun Armstrong Seslendirmesi)
2004 - Kral Arthur
2003 - Şangay Şövalyeleri
2002 - 25. Saat (Al Palagonia Seslendirmesi)
1999 - South Park: Bigger Longer and ...
1997 - Yaratık - Diriliş (Dan Hedaya Seslendirmesi)
1997 - Kayıp Dünya (Richard Attenborough Seslendirmesi)
1991 - Robin Hood Hırsızlar Prensi
1991 - Kuzuların Sessizliği
1987 - Av (R.G.Armstrong Seslendirmesi)
1982 - Barbar Conan (James Earl Jones Seslendirmesi)
1976 - Rocky
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!