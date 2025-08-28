Hüseyin Eroğlu: Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig’de 31 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına açık olarak yapılan antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, stoper Zan Zuzek ve genç orta saha Göktan Gürpüz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu ifade eden Eroğlu, "Dün akşam hep beraber izledik. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olabilir ama Fenerbahçe yine Fenerbahçe'dir, güçlü kadroları var. Lig'de de baktığınızda kadro değeri anlamında güçlü bir takım. Elimizdeki oyuncuları en iyi durumuyla hazırlanmaya çalışıyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Evet, bunun farkındayız" diye konuştu. EROĞLU: 3 MAÇI DA KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK Lig'de geride kalan 3 maçı da kaybetmeyi hak etmediklerini belirten Eroğlu, "Belki bütün hakemlerin de 'penaltı değil' dediği pozisyonda penaltıdan gol yedik. Maçı 2-1 kaybettik. Antalya maçında penaltımız verilmedi. Ön bölge transferi bizim için değerli ve şart. Biz elimizdeki kadroyla sahada güçlü olmaya çalışıyoruz. Güçlü oyun oynamaya çalışıyoruz. Maçların geneline baktığımızda aslında özellikle Antalya maçını kazanmaya yakın taraftık. Oynadığımız futbol rakibe karşı üstündü. Bunu değerlendiremedik, gol atamadık. Antep maçı deplasmanda oynadığımız zor bir maçtı. Onlar için de zordu, bizim için de zordu. Biraz önce kadromuzdan bahsettim. Ön bölgedeki oyuncu eksikliğimizi bir şekilde gidermeye çalışıyoruz" dedi.

EROĞLU: BİZİM İÇİN LİG, TRANSFERLERİN GELMESİYLE BAŞLAYACAK Lig’de yeni olduklarını hatırlatan Eroğlu, yeni bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Hücum hattına en az 2 tane oyuncu katmak zorundayız. Bir de sakatlıklarla ilgili devam eden bir süreç var. Bu bizim için de sıkıntılı. Baktığınızda kendi mevkiinde olmayan oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Özellikle Fenerbahçe maçı bizim için önemli ve değerli. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde oynayacağız. Ama lig arasından sonra takviyelerin ve transferlerin gelmesiyle birlikte lig bizim için o zaman başlayacak. Şu an 3 tane sıfır puanlı,4 tane 1 puanlı ve 3 tane de 3 puanlı takım var. Baktığınızda kadrosu hazır olup da puan alamayan takımlar da var. Tabii ben kendime, ekibime güveniyorum. Biz bu işte başarılı olacağız. Oyun anlamında da, taktiksel anlamda da elimizdeki kadrodan en iyisini elde etmeye çalışıyoruz. Özellikle hücum hattındaki eksikliğimizi tamamlamak zorundayız” diye konuştu.

ZUZEK: GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ Fenerbahçe maçını kendi taraftarları önünde oynayacaklarını hatırlatan Zan Zuzek, “Güçlü bir rakibe karşı taraftarımızın önünde güzel bir maç oynayacağız. Bu maçın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyarız ve iyi bir maç çıkartırız. Ligin geri kalanını değerlendirecek olursak 3 maçta 5 gol yemek fazla. Yemememiz gereken goller vardı. Tabii ki genele baktığımızda eksik, gelmesini beklediğimiz, sakat ve geç gelen oyuncularımız var. Bu tür şeyleri söyleyebilirim ama maç içerisinde konsantrasyonumuzun yüksek olup bu golleri yemememiz lazım. Eğer bu golleri yediysek de bu gollerden ders çıkarıp bir sonraki maçta da buna daha iyi konsantre olmamız lazım. Bundan sonra umarım yemeyiz ve maçlardan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılırız” diye konuştu.

GÖKTAN GÜRPÜZ: EKSİKLİKLERİMİZİ GİDERMEMİZ GEREKİYOR Fenerbahçe maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Gökhan Gürpüz, son maç hariç diğer 2 maçta kötü bir performans ortaya koymadıklarını belirterek, “Eksikliklerimiz var evet bunu kabul ediyorum ama bunu her maç gidermemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte eğer bu eksikliklerimizi giderirsek iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Kötü oynadığımı düşünmüyorum. Elimden gelenin en iyisini sahada veriyorum. Daha iyi olabilir miyim; evet, daha etkili olabilir miyim; evet. Zaten bunun için uğraşacağım. Her futbolcu büyük takımlarda olmak ister. Benim de hedefim o. Ancak şu andaki hedefim Gençlerbirliği’ne faydalı olabilmek” ifadelerinde bulundu.