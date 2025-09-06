Hurdacılar şehir merkezinden kaldırılıyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte uzun süredir çözüme kavuşturulamayan hurdacılar sorununun kalıcı bir çözüme ulaşacağını ifade etti.

Tayakadın köyündeki alanın 10 yıllığına kiralanabilmesi yetkisinin Edirne Belediye Meclisi'nce oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Gencan, şunları kaydetti:

"CİDDİ BİR KARMAŞA SÖZ KONUSUYDU"

"Mülkiyeti belediyemize ait, daha önce planlaması yapılmış ve hurdacılar için tasarlanmış bir alanın ihalesiyle ilgili karar alıyoruz. Şehrimizde uzunca bir zamandan beri devam eden bir problem vardı hurdacılarla ilgili ciddi bir karmaşa söz konusuydu. Belediye başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte bu süreci dikkatle yönettik.

HURDACILARLA NİHAİ UZLAŞMAYA VARDIK

Amacımız hem esnafımızın zarar görmemesi hem de şu anda kullanılan alanın daha tertipli ve düzenli hale getirilmesi. Artık bu konuda son noktayı koyduk ve hurdacılarla nihai bir uzlaşmaya vardık. Şimdi bu adımı atarak daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturuyoruz."