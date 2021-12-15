“SAATTE 55 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR”

Aracın, 3 kişi ile birlikte rampalarda dahi zorlanmadan gidebildiğini belirten Sinan Akkuş, “Aracımız elektrikli ve yapım aşaması yaklaşık bir ay sürdü. 4 bin watt değerinde çift motor var, bunlar da akü ile çalışıyor. Araç 3 kişiyle istenilen rampayı çıkabiliyor, gücü çok güzel. 50 kilometre yol yapıyor ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşıyor. Çok güzel kullanımı var ayrıca sessiz” dedi.