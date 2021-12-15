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Hurda malzemeleri kullanarak elektrikli araç yaptı

Ordu'da cep telefonu ve bilgisayar tamiri üzerine iş yeri bulunan Sinan Akkuş, hurdadan topladığı parçalar ile elektrikli araç yaptı. 2 TL’lik şarj ile yaklaşık 50 kilometre yol giden araç, saatte 55 kilometre hıza ulaşabiliyor

15.12.2021 - 17:11 | Güncelleme: YAŞAM
İHA

  • Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve elektronik aletlere de meraklı olan 35 yaşındaki Sinan Akkuş, çevre kirliliğini önlemek, yakıt tasarrufu yapmak ve eşi ile birlikte sahilde dolaşabilmek adına elektrikli araç üretmeye karar verdi.

     

  • İHA'nın haberine göre Akkuş, aracını büyük kısmını hurdacılardan topladığı parçalarla yaklaşık bir ayda tamamladı.

     

  • 3 kişilik elektrikli araç, yaklaşık 5 saatte 2 TL maliyetle tam şarj oluyor. Araç yaklaşık 50 kilometre yol gidebiliyor.

     

  • 7 adet aküsü ve çift elektrikli motoru bulunan araçta ses sitemi ve geri manevra için vites de yer alıyor.

     

  • “SAATTE 55 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR”

    Aracın, 3 kişi ile birlikte rampalarda dahi zorlanmadan gidebildiğini belirten Sinan Akkuş, “Aracımız elektrikli ve yapım aşaması yaklaşık bir ay sürdü. 4 bin watt değerinde çift motor var, bunlar da akü ile çalışıyor. Araç 3 kişiyle istenilen rampayı çıkabiliyor, gücü çok güzel. 50 kilometre yol yapıyor ve saatte yaklaşık 55 kilometre hıza ulaşıyor. Çok güzel kullanımı var ayrıca sessiz” dedi.

     

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