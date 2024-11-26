Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Hurda araç teşvik yasa teklifi Meclise sunuldu: ÖTV'siz araba almanın önü açılıyor mu? ÖTV, KDV'siz araba alım koşulları nelerdir?

        Yasa teklifi Meclise sunuldu: ÖTV'siz araba almanın önü mü açılıyor?

        Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bir yasa teklifi, 'ÖTV'siz araba almanın önü açılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. Yapılan teklifin yasalaşması halinde; 25 yaş ve daha büyük araçlarını trafikten çekilmesini teşvik amacıyla, bir defaya mahsus olmak kaydıyla ÖTV'siz araç satın almak mümkün hale gelecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, ÖTV'siz araba alımı gündeme geldi. Teklifte, 25 yaş üstü araç sahiplerinin ve geçimini araçla sağlayan esnafın ÖTV'siz araç alımı yer aldı. Teklifin yasalaşması halinde 19 araba modeli vergi olmadan satın alınabilecek. İşte, ÖTV'siz araba alımına dair yasa teklifi...

        • 2

          TEŞVİK AMAÇLI ÖTV'SİZ ARABA

          Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde, 25 yaş ve daha büyük araçların trafikten çekilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulması öngörülüyor.

        • 3

          GEÇİMİNİ ARAÇLA SAĞLAYANLAR VERGİDEN MUAF OLABİLİR Mİ?

          TBMM'ye sunulan bir başka yasa teklifi ise, ticari araç alacak şoför esnafını ilgilendiriyor.

          Yine, milletvekili İsmail Özdemir tarafından yapılan bu teklifte de, geçimini tek araçla sağlayan şoför esnafının 10 yıl süreyle ticari faaliyetlerle kullanmak üzere satın alacağı yeni aracın ÖTV ve KDV'den muaf tutulması talep edildi.

          Yapılan teklifler eğer bu hali ile yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılmış olacak.

        • 4

          HANGİ ARABA MODELLERİ ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

          Yapılan teklif eğer yasalaşırsa, Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri ÖTV'siz satın almanın önü açılacak.

        • 5

          TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YERLİ OTOMOBİLLER

          - Fiat Egea

          - Fiat Egea Cross

          - Fiat Fiorino

          - Ford Transit

          - Ford E-Transit

          - Ford Tourneo Custom

          - Ford Transit Custom

          - Ford Tourneo Courier

          - Ford Transit Courier

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Renault Megane Sedan

          - Renault Clio

          - Renault Duster

          - Toyota Corolla

          - Toyota CH-R

          - Togg T10X

          - Volkswagen Transporter

        • 6

          TEKLİF YASALAŞTI MI?

          ÖTV'siz araba alımı şu an için Meclise sunulan bir yasa teklifi ve henüz yasalaşmadı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacağız
        ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için çalışacağız
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Teğmenlerin kılıçlı yemini
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Dünya genelinde HIV enfeksiyonuyla yaşayan 9,3 milyonu tedaviye erişemiyor
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Habertürk Anasayfa