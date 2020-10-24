Yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medya konusu olan Hülya Koçyiğit yine Trend Topic listesine girdi. Peki Hülya Koçyiğit kimdir? Hülya Koçyiğit kaç yaşında ve nereli? İşte Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmler...
HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?
Hülya Koçyiğit 12 Aralık 1947'de Kuzguncuk, Üsküdar'da doğdu. Türk sinema, televizyon ve dizi oyuncusu olan Hülya Koçyiğit, 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi. 1991-1992'de kurucusu olduğu SO-DER'e başkan seçilen Koçyiğit bu görevi 4 yıl sürdürdü ve hâlen yönetim kurulunda görev yapıyor.
HÜLYA KOÇYİĞİT'İN KIZI KİM?
Hülya Koçyiğit 1968'de o dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Selim Soydan ile evlendi. Bu evliliğinden Gülşah adında bir kızı dünyaya geldi. Hülya Koçyiğit'in Neslişah ve Aslışah adlarında iki torunu vardır. Kızı Gülşah küçük yaşlarda birkaç sinema filminde rol aldı. Hülya Koçyiğit bir süre şarkıcılık da yapmıştır. Oyuncu Engin Altan Düzyatan torunu Neslişah Alkoçlar ile evlidir.
HÜLYA KOÇYİĞİT'İN HAYATI
12 Aralık, 1947 tarihinde Yenikapı'daki evlerinde doğmuş. Annesi 16 babası ise 22 yaşında iken dünyaya gelmiştir. Daha sonra diğer iki kardeşi Feryal ve Nilüfer doğmuş. 1948 yılında Koçyiğit bir yaşına girdiğinde Bağlarbaşı'ndaki bir eve taşınmışlar. O zamanlar iki ayrı evde oturuyorlardır. Beş yaşına geldiğinde okula gitmeyi çok istemiş, fakat o dönem çocuklar okula altı yaşında alınıyorlardı. Okula başvurduklarında ise okul müdürü mahkemeye gidip yaşını büyültmelerini söylemiş. Kadıköy adliyesine gidip yaş büyültmeden hakimin onayı ile okula dönerek kayıt olunur ve beş yaşında ilk okula başlar. Öğrenci olarak sınıfta hep dans ederek ve şarkı söyleyerek ilk okul öğretmeninin dikkatini çeker ve müzik öğretmeni annesini yönlendirmeye başlar. Annesi tarafından çok ilgi görür. Müzik öğretmeninin ve etraftakilerin beklentisi her gün daha fazla artmaya başlamıştır. O yıl Medrano sirki İstanbul'a Beşiktaş'a gelmiştir. Birinci sınıftayken tüm sınıf ile birlikte sirke giderler. Bir anda kendini sahnede bulmuş ve Koçyiğit müzik eşliğinde dans etmeye başlamış, büyük ilgi görmüştür.
Annesinin bir arkadaşı tarafından gazetede Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne öğrenci alınacağını ve bunun için imtihan haberleri açıldığını görür. Annesi haberi okuduğunda Koçyiğit'i imtihanın yapıldığı Galatasaray Lisesi'ne götürür. İki İngiliz karı-koca ve öğretmenlerin jüri olarak bulunduğu sınava yaklaşık 310 kişi katılmıştır. Piyano eşliğinde dans eden öğrencilerin kimi beş kimi on dakika sahne de kalmıştır. Dokuz öğrencinin seçildiği sınavda Hülya Koçyiğit de vardır. Okul Ankara'da olduğu için Koçyiğit okulda yatılı kalacaktır. Fakat okul Ankara'da olduğu için babası izin vermemektedir. Fakat annesi tarafından çok büyük bir baskı olunca Ankara'ya giderler. Annesi ile kazandığı bale bölümüne gitmişlerdir. Daha sonra kalacakları yere giderek yatakhaneye gidip dolabını yerleştirirler. Koçyiğit ise bale bölümündeki en küçük kızdır. Genellikle küçükler 11-12 yaşlarında, büyükler ise 18-19 yaşlarında oluyordu. Koçyiğit ise henüz 7 yaşındaydı. Annesi Ankara'da bir hafta otelde kalmış ve daha sonra İstanbul'a dönmüştür. Konservatuvara giderken hem de ilkokula gidiyordu. Üçüncü ders yılı başladığında Ankara'ya gitmedi, yaz tatilinden sonra babası tarafından Ankara'ya gitmesine izin verilmiyor ve İstanbul'da bir okul bakılıyor. İstanbul'da Atatürk Kız Lisesi'ne yazılır. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na diğer iki kız kardeşi ile birlikte girer. Bir yandan okula gider, diğer yandan tiyatroya gider ve diğer yandan ise baleye gider. Ayrıca Bebek'te bir öğretmenden piyano dersi almaktadırlar. Müzik öğretmeninden ise müzik dersi alır ve hiç boş bir günü yoktur. Yeni okulda her gün gösteriler düzenleniyor. Koçyiğit'in de gösterilerde genellikle hep rolü oluyor. İngilizce aksanı etrafındakiler tarafından çok beğeniliyordur.
Muhsin Ertuğrul, Hülya Koçyiğit'in namını duyar ve şehir tiyatrolarının genel yönetmenine Koçyiğit'ten bahseder. Annesiyle birlikte apar topar Muhsin Ertuğrul'un yanına giderler. Muhsin Ertuğrul'un arkadaşı Koçyiğit'in annesinin yakını çıkınca Ertuğrul daha sempati duyuyor. Ertuğrul daha iyi eğitim alması gerektiğini bu yüzden Ankara Devlet Konservatuvarı'na gönderilmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Böylece Koçyiğit tekrar Ankara'ya gidiyor. Bu kez daha büyük ve daha deneyimli olduğu için tiyatro sahnesinde seyircinin karşısına daha deneyimli çıkar.
HÜLYA KOÇYİĞİT'İN OYNADIĞI FİLMLER
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|1963
|Susuz Yaz
|Bahar
|Genç Kızlar
|Oya Deren
|1964
|Adalardan Bir Yar Gelir
|Affetmeyen Kadın
|Ahtapotun Kolları
|Aslan Marka Nihat
|Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
|Bir İçim Su
|Döner ayna
|Hepimiz Kardeşiz
|Katilin Kızı
|Nazan
|Kavga Var
|Keşanlı
|Plajda Sevişelim
|Son Tren
|Pelin
|Taşralı Kız
|Hülya Işık
|Vurun Kahpeye
|Aliye Öğretmen
|1965
|Aşk ve İntikam
|Dudaktan Kalbe
|Hıçkırık
|Nalan
|Hülya
|İki Yavrucak
|Kadın İsterse
|Matmazel Nadya
|Lafını Balla Kestim
|Nazar Değmez İnşallah
|Posta Güvercini
|Şahiser
|Serseri Aşık
|Sevgili Öğretmenim
|Sevgim ve Gururum
|Zerrin Bağdatlı
|Tehlikeli Adımlar
|Uzakta Kal Sevgilim
|Yalancı
|Yıldızların Altında
|1966
|Aşk Mücadelesi
|Damgalı Kadın
|Suzan
|Denizciler Geliyor
|Dertli Gönüller
|Dişi Düşman
|Asuman
|İntikam Ateşi
|Karanlıklar Meleği
|Gül
|Kaderde Birleşenler
|Kıskanç Kadın
|Nevin Seden
|Kumarbazın İntikamı
|Leyla
|O Kadın
|Ayşe
|Ölmek mi yaşamak mı
|Hülya
|Seni Seviyorum
|Siyahlı Kadın
|Vahşi Sevda
|Yiğit Yaralı Olur
|1967
|Çıldırtan Dudaklar
|Deli Fişek
|Hırçın Kadın
|Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
|Nüzhet
|Gül Ağacı
|Kardeş Kavgası
|Ringo Gestapoya Karşı
|Parmaklıkların Arkasından
|Samanyolu
|Seni Affedemem
|Söyleyin Genç Kızlara
|Utanç Kapıları
|Yağmur Çiselerken
|Üvey Ana
|Yanık Kalpler
|Yaralı Kuş
|1968
|Cemile
|Kadın Asla Unutmaz
|Hicran Gecesi
|Funda
|Fehiman
|Dağları Bekleyen Kız
|Kırmızı Fener Sokağı
|Kara Sevda
|Sevemez Kimse Seni
|Alev
|Kezban
|Kezban
|Sarmaşık Gülleri
|Gülseren
|Sus Kimseler Duymasın
|Vahşi bir erkek sevdim (film)
|Gül
|Yalan Yıllar
|Yasemin'in Tatlı Aşkı
|1969
|Boş Çerçeve
|Alev
|Ölmüş Bir Kadının Mektupları
|Kınalı Yapıncak
|Kızıl Vazo
|Azize Sönmezoğlu
|Kızım ve Ben
|Leyla
|Sen Bir Meleksin
|Uykusuz Geceler
|Yarın Başka Bir Gündür
|Gül Fatma Kunt
|1970
|Güller ve Dikenler
|Verda
|Kezban Roma'da
|Kezban
|Kalbimin Efendisi
|Saadet Güneşi
|Semra
|Seven Ne Yapmaz
|Sevda
|Söz Müdafaanın
|Selma Alkan
|Sürtük
|Canan Alev, Naciye
|Yaralı Ceylan
|Zeyno
|1971
|Adını Anmayacağım
|Bebek Gibi Maşallah
|Leyla Erdem Yılmaz
|Beklenen Şarkı
|Gül
|Beyoğlu Güzeli
|Alev Aker
|Bütün Anneler Melektir
|Selma
|Kezban Paris'te
|Kezban
|Hayatım Senindir
|Leyla Sonay, Nermin
|Senede Bir Gün
|Nazlı
|Severek Ayrılalım
|Sezercik Yavrum Benim
|Son Hıçkırık
|Handan
|Üç Arkadaş
|Yağmur
|Yarın Ağlayacağım
|1972
|Azat Kuşu
|Gökçe Çiçek
|Kaderimin Oyunu
|Sev Kardeşim
|Sezercik Aslan Parçası
|Tanrı Misafiri
|Zehra
|1973
|Düğün
|Hayat Bayram Olsa
|Gelin
|İki Bin Yılın Sevgisi
|Rabia
|Siyah Gelinlik
|Yeryüzünde Bir Melek
|1974
|Çirkin Dünya
|Diriliş
|Diyet
|El Kapısı
|1975
|Bir Araya Gelemeyiz
|Gülşah
|Çirkef
|İşte Hayat
|1976
|Gülşah Küçük Anne
|Şoför
|1977
|Sensiz Yaşayamam
|İstasyon
|1978
|Evlidir Ne Yapsa Yeridir
|1979
|Almanya Acı Vatan
|1981
|Herhangi Bir Kadın
|1982
|Gazap Rüzgarı
|Avukat Selma
|1983
|Derman
|1984
|Firar
|Ayşe Sarıca
|Yavrularım
|Seher
|1985
|Kurbağalar
|1986
|Dikenli Yol
|1987
|Bez Bebek
|1988
|Gece Dansı Tutsakları
|Pononte Fener
|1989
|Hiçbir Gece
|Karılar Koğuşu
|1991
|Bir Kadın
|2001
|Şelale
|Semra
|2003
|Hababam Sınıfı Merhaba
|Fatoş Hoca
|2007
|Hicran Sokağı
|Zümrüt
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