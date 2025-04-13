Hülya Koçyiğit, Karin Bozkurt’u ağırladı

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, doktor ve opera sanatçısı Karin Bozkurt’u ağırladı.

Çocukluğunu Büyükada’da geçiren sanatçı, müziğe olan ilgisinin adaların ormanlarında şarkı söyleyerek başladığını dile getirdi: Mutlu ve sanat dolu bir çocukluk geçirdim. Dedem keman çalardı, onun keman sesiyle ve pazar konserleriyle büyüdüm. Tüm bunların dokunuşu olmuştur hayatıma.

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Çocukluğundan itibaren Patrik Mesrob II’nin yakın öğrencisi olduğunu belirten Karin Bozkurt, klasik müziğe ilgisinin kilise koroları sayesinde geliştiğini dile getirerek; “Kilise korolarımız bize çok sesli müziğe geçişte inanılmaz bir yol açıyor. Bizim birçok gencimiz bu kilise korolarından sesinin güzel olduğunu, kulağının iyi olduğunu fark etme şansı oluyor. Müzik de benim için kilise korolarında başladı diyebilirim” dedi.

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Tıp eğitimi aldığı yıllarda aynı zamanda konservatuar eğitimini de sürdüren sanatçı, başarı anlayışını şöyle açıkladı: Her sınavda birinci olan bir öğrenci olmadım ama kafama koyduğumu yapan biri oldum. Başkalarının gözünde çalışkan, her şeyi zamanında yapan biri olmak yerine kendi kendinizle yarışıp, zaman gözetmeksizin kendi koyduğunuz hedeflere ulaşmak bence başarı.

Tıp ve müziğin birbirini tamamladığını ifade eden Karin Bozkurt; “Biri bedeni biri ruhu tamir ediyor. İkisi ayrılamaz bir bütün bence. Her doktorun içinde o müzik duygusu vardır diye düşünüyorum.” açıklamalarında bulundu. Çalıştığı hastanelerde hastalarına aryalar söylediğini belirten Karin Bozkurt; “Nöbete giderken şarkı söyleyerek içeri girerdim, tüm ekip benim geldiğimi anlardı. Ekip ameliyathanede 'Karin Hoca bugün bize ne söyleyecek?' derdi. Müzik ve tıp gerçekten ayrılmaz bir bütün ve konsantrasyonumuzu da arttırıyor” dedi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren sanatçı, 20 Nisan tarihinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde Ferhat Göçer’le gerçekleştirecekleri pop opera konserinden bahsederek; “Ferhat Göçer’le Şefimiz Orhan Şanlıel sayesinde yollarımız kesişti. Bana hep ‘İkiniz de çok benziyorsunuz, ikiniz de çok inatçı, mükemmeliyetçi ve disiplinlisiniz’ derdi. İkimiz de doktor olduğumuz için aynı şeyleri hissedebiliyoruz. Ferhat Göçer sayesinde bu projede şımarıklık yapma şansım oldu çünkü benden başka her şeyi detaylı ve titiz düşünen biri var” ifadelerini kullandı.